العراق يسجل 5043 إصابة جديدة بكورونا

2021/03/04 | 14:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، حيث سجلت 5043 إصابة جديدة بكورونا و3396 حالة شفاء، إضافة إلى تسجيل 24 حالة وفاة.

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