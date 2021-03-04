توجيه جديد من العمليات المشتركة بشأن الاستثناءات من الحظر

2021/03/04 | 14:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت قيادة العمليات المشتركة، الخميس (4 آذار 2021)، توجيهاً جديداً بشأن الفئات المستنثاة من إجراءات فرض حظر التجوال خلال الأيام المقبلة.

وقالت القيادة في بيان نقلته خلية الإعلام الأمني، وتلقته (بغداد اليوم)، إنه "بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بمنح الاستثناءات للإعلاميين، تقرر اعتماد تمديد العمل بالباجات التعريفية الخاصة بالإعلاميين والتي جرى توزيعها الأسبوع الماضي لغاية يوم الخميس القادم الموافق الحادي عشر من شهر آذار الجاري".

وأضافت، ان "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قد حددت الفئات المستثناة من إجراءات حظر التجول الوقائي الجزئي والكلي وهي ( القوات الأمنية والكوارد الصحية والإعلاميين والكوادر الخدمية والعجلات التي تحمل مواد غذائية وخضروات) وقد خولت اللجنة قيادة العمليات المشتركة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".

وأوضح البيان، ان "قيادة العمليات المشتركة تدعو الجميع الى الالتزام التام بتوجيهات الجهات المختصة في إجراءات الصحة والسلامة والتعاون مع القوات الامنية المنفذة لإجراءات حظر التجوال الوقائي حفاظاً على سلامتهم".

ويوم أمس، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة، استمرار الحظر الشامل أيام الجمعة والسبت والأحد، وذلك لمنع تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وقال مصدر حكومي، إن "اللجنة العليا قررت استمرار الحظر الشامل أيام الجمعة والسبت والأحد، فيما قررت ايضا إعادة تقييم الموقف الوبائي يوم الأحد".

وأضاف، أن "اللجنة قررت ايضا الإبقاء على الحظر الجزئي بعد الساعة الثامنة مساءً".

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