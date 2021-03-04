الصحة العالمية تعلن عودة انتشار كورونا في وسط وشرق أوروبا

2021/03/04 | 14:55 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد رئيس المكتب الإقليمي لأوروبا هانز كلوج، الخميس (4 آذار 2021)، أن وسط وشرق أوروبا تشهد عودة ظهور الإصابات بفيروس كورونا، وارتفاع الحالات الجديدة في العديد من دول غرب القارة.

وذكر هانز كلوج، في تصريح صحفي، أن "منظمة الصحة العالمية تشهد عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في وسط وشرق أوروبا، فضلا عن ارتفاع حالات الإصابة الجديدة في العديد من دول غرب أوروبا".

وتابع كلوج قائلا، إن "ما تشهده المستشفيات والطواقم الطبية من ضغط مستمر (جراء الوباء) لا يقابل بأعمال تضامن وتعاون طبي بين جيراننا الأوروبيين، ومع ذلك، بعد مرور أكثر من عام على انتشار الوباء، لا ينبغي أن تكون أنظمتنا الصحية في هذا الوضع".

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