2021/03/04 | 14:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

قال رئيس المكتب الإقليمي لأوروبا هانز كلوج إن وسط وشرق أوروبا تشهد عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا، وارتفاع حالات الإصابة الجديدة في العديد من دول غرب أوروبا.

وأضاف هانز كلوج للصحفيين، اليوم الخميس، “إن منظمة الصحة العالمية تشهد عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في وسط وشرق أوروبا، فضلا عن ارتفاع حالات الإصابة الجديدة في العديد من دول غرب أوروبا”.

وتابع كلوج قائلا، “إن ما تشهده مستشفياتنا والطواقم الطبية من ضغط مستمر (جراء الوباء) إلايقابل بأعمال تضامن وتعاون طبي بين جيراننا الأوروبيين.



ومع ذلك، بعد مرور أكثر من عام على انتشار الوباء، لا ينبغي أن تكون أنظمتنا الصحية في هذا الوضع”.



انتهى/25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تعلن عودة انتشار فيروس كورونا في وسط وشرق أوروبا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تعلن عودة انتشار فيروس كورونا في وسط وشرق أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).