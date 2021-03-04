الكعبي: لن نصوت على الموازنة ان لم تتضمن تخصيصات مالية اضافية للمحافظات الأشد فقرا

2021/03/04 | 15:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الخميس، اننا لن نصوت على موازنة 2021 ان لم تتضمن تخصيصات مالية اضافية وكافية لذي قار والمحافظات الاشد فقرا.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الكعبي ترأس اجتماعا موسعا بشأن اوضاع محافظة ذي قار بحضور نواب المحافظة ووزراء المالية …

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