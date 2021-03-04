كوجر: بعض الكتل تعلق إقرار الموازنة بتمرير قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/04 | 15:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جمال كوجر، عن محاولة بعض الكتل تسييس ملف الموازنة الاتحادية.

وقال كوجر ان بعض الأطراف تحاول استخدام موازنة العام الجاري كورقة ضغط سياسي، وذلك من خلال اتخاذها موقفا يقضي بالامتناع عن التصويت عليها لحين إقرار قانون المحكمة الاتحادية، مضيفا ان تأخير إقرار الموازنة يستخدم لأغراض انتخابية ولتحقيق المكاسب، ويلحق ضررا كبيرا بمصالح المواطنين ويعرقل عمل الحكومة.

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