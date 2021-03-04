الحشد الشعبي يعثر على 3 مضافات لداعش في محافظة صلاح الدين

2021/03/04 | 15:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحشد الشعبي العثور على مضافات تابعة لتنظيم داعش، وعبوتين ناسفتين في احدى قرى محافظة صلاح الدين.

وذكر اعلام الحشد الشعبي في بيان، ان قوة من اللواء السادس عشر عثرت على ثلاث مضافات، تحتوي مواد لوجستية وطبية لتنظيم داعش، وعبوتين ناسفتين قرب قرية الزركة شرقي صلاح الدين، مبينا ان قوات اللواء دمرت بالتعاون مديرية مكافحة المتفجرات للحشد جميع المضافات بشكل آمن، لمنع عناصر التنظيم من استخدامها مجددا، فضلا عن قيامها بمعالجة العبوتين الناسفتين.

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