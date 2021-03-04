قائد عمليات بغداد يعقد مؤتمرا امنياً خاصاً بزيارة بابا الفاتيكان المرتقبة

2021/03/04 | 15:06 - المصدر: السومرية نيوز

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عقد قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت، اليوم الخميس، مؤتمر أمني في مقر القيادة خاصاً بزيارة بابا الفاتيكان المرتقبة.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت، عقد مؤتمر أمني في مقر القيادة حضره قادة الفرق ومدراء الأجهزة الأمنية ضمن قاطع المسؤولية وضباط هيئة الركن نـــــوقش فيه الاستحضارات الأمنية المتخذة خــــلال الزيارة المرتقبة لـ (بابا الفاتيكان) فرانسيس إلى العاصمة بغداد".

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