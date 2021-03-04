البابا يؤكد في رسالة مصورة للعراقيين: “أوافيكم حاجاً يسوقني السلام”

2021/03/04 | 15:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفاتيكان-(أ ف ب) – قال البابا فرنسيس الخميس في رسالة إلى العراقيين إنه يزور بلدهم “حاجا يسوقني السلام” من أجل “المغفرة والمصالحة بعد سنين الحرب والإرهاب”.وأكد البابا في رسالة مصورة موجهة إلى الشعب العراقي بثت عشية توجهه إلى العراق “أوافيكم حاجا تائبا لكي التمس من الرب المغفرة والمصالحة بعد سنين الحرب والإرهاب (..) […]

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