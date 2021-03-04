القبض على متهمين وضبط عجلة مسروقة في بغداد

2021/03/04 | 15:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت مفارز مكافحة إجرام بغداد، القبض على متهمين بجرائم متنوعة، فيما ضبطت عجلة مسروقة.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مكافحة الإجرام في بغداد نفذت أوامر قبض صادرة من القضاء بحق عدد من المتهمين مطلوبين بجرائم متنوعة ، فضلا عن القبض على 3 متهمين قاموا بسرقة عجلة أجرة …

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