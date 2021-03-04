هشام السهيل لـ / نينا / : تاخر اقرار الموازنة سببه اقليم كردستان

2021/03/04 | 15:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس كتلة وطن النيابية هشام السهيل ان : تاخر اقرار الموازنة العامة للعام الحالي سببه اقليم كردستان.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / انه : لم يتم لحد الان التوافق مابين المركز والاقليم على الفقرات الخاصة المتعلقة بالاقليم في الموازنة اضافة لملفات اخرى لاتزال معلقة.واضاف السهيل ان : جلسات البرلمان ستستمر وفق الدستور لحين اقرار الموازنة .واشار الى ان تاخر اقرار الموازنة سيزيد من معاناة العراقيين ./انتهى3

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