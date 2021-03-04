تحالف الفتح لـ/ نينا / : الكتل السياسيـة ستمـرر تشريعـات القوانين المهمـة في الوقت المناسب لهـا

2021/03/04 | 15:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / كشفت كتلة تحالف الفتح عن ملابسـات اجتماع رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل السياسية امس الاول ، مؤكدة ان الاجتماع المشترك لم يخرج بأية نتائج لتشريع القوانين المهمة العالقة.وذكر النائب عن التحالف عامـر الفايز ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " اغلب كتل تحالف سائرون وكتل اخرى منضوية في تحالف الفتح لم تحضر الاجتماع بسبب عدم الاتفاق على تمرير قانوني الموازنة والمحكمة الاتحادية "، مشيرا الى استمرار الخلافات حول حصـة اقليم كردستان في قانون الموازنة العامة .واضاف ان " الكتل النيابية متفقة على تمرير قانوني الموازنة والمحكمة الاتحاديـة في الموعد الذي تحدده وتراه مناسبا للوضع الحالي لا وفق رؤيـة الحكومة وتصوراتها "، مبينا ان " حل مجلس النواب تمهيداً للانتخابات النيابية المقبلة ، غير مطروح في اجندة اجتماعات الكتل السياسيـة حتى الان ".وعقدت رئاسة مجلس النواب امس الاول الثلاثاء ، اجتماعا مشتركا مع رؤساء الكتل و القوى السياسية حول تشريعات القوانين الضرورية في أروقة البرلمان ، ومنها قانون الموازنة للإسراع بإقراره، بالإضافة إلى قانون المحكمة الاتحادية ./انتهى5

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