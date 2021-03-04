2021/03/04 | 15:11 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، تمديد العمل بالباجات التعريفية الخاصة بالإعلاميين خلال فترة حظر التجوال.وقالت في بيان،، إنه “بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بمنح الاستثناءات للإعلاميين، تقرر اعتماد تمديد العمل بالباجات التعريفية الخاصة بالإعلاميين والتي جرى توزيعها الأسبوع الماضي لغاية يوم الخميس القادم الموافق الحادي عشر من شهر آذار الجاري”.واشار البيان الى ان “اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قد حددت الفئات المستثناة من إجراءات حظر التجول الوقائي الجزئي والكلي وهي ( القوات الأمنية والكوارد الصحية والإعلاميين والكوادر الخدمية والعجلات التي تحمل مواد غذائية وخضروات) وقد خولت اللجنة قيادة العمليات المشتركة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تمديد العمل بالباجات التعريفية الخاصة بالإعلاميين في حظر التجوال عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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