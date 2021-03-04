المرور تطلق العقود الخاصة ببيع وشراء السيارات

2021/03/04 | 15:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، إطلاق العقود المرورية الخاصة ببيع وشراء السيارات، والتي توقفت خلال الفترة الماضية.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “العقود المرورية أُطلقت، وستوزع مديرية المرور العامة، العقود، للمكاتب المجازة رسمياً”.ودعت المديرية، المواطنين، الى “مراجعة مجمعات التسجيل لإكمال معاملاتهم، بعد جلب العقد المروري …

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