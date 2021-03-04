توجيه من الغانمي بشأن حظر التجوال

2021/03/04 | 15:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/

بغداد- واع

شدد وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الخميس، على تطبيق مقررات وتعليمات خلية الأزمة واللجنة العليا، فيما أشار إلى أن الدوام الرسمي في الدوائر ذات الخدمة المدنية يكون بنسبة ٥٠ بالمئة.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "وزير الداخلية نقل تحيات وشكر وتقدير القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي للقطعات المنفذة لحظر التجوال الوقائي داخل العاصمة على جهودهم المبذولة في تطبيق إجراءات الحظر ومكافحة الجريمة بمختلف صورها".

وشدد وزير الداخلية، بحسب البيان، على تطبيق مقررات وتعليمات خلية الأزمة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فيما يخص تطبيق حظر التجوال الوقائي الجزئي والكلي".

وأضاف الغانمي، الدوام الرسمي في الدوائر ذات الخدمة المدنية يكون بنسبة ٥٠٪ من دون أي اجتهادات وفي الحظر التام تستمر دوائرنا الخدمية بدوامها الاعتيادي واستثمارها بتنظيم وترتيب العمل المكتبي".

ودعا، مديريات المرور إلى استثمار الوقت في إكمال معاملات المواطنين، كما على دوائر الأحوال المدنية العمل على إنجاز المعاملات خلال فترة تطبيق الإجراءات الصحية".

وأكد الغانمي، وفقا للبيان، تفعيل مذكرات القبض بدقة متناهية والاخبار الفوري لعمليات الوزارة لأي حدث في جميع قواطع المسؤولية.

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