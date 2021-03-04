توجيهات جديدة من وزير الداخلية العراقي تخص حظر التجوال

2021/03/04 | 15:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، الخميس، على أهمية تفعيل مذكرات القبض بدقة عالية، وتطبيق مقررات خلية الأزمة ولجنة الصحة والسلامة الخاصة بحظر التجوال الوقائي.

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وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (4 آذار 2021) إن " وزير الداخلية عثمان الغانمي شدد على تطبيق مقررات وتعليمات خلية الأزمة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فيما يخص تطبيق حظر التجوال الوقائي الجزئي والكلي، بحرص وأمانه حفاظا على سلامة مواطنينا من هذا الوباء".

وبحسب البيان، أشار الغانمي إلى أن " الدوام الرسمي في الدوائر ذات الخدمة المدنية بنسبة 50٪ من دون أي اجتهادات وفي الحظر التام تستمر دوائرنا الخدمية بدوامها الاعتيادي واستثمارها بتنظيم وترتيب العمل المكتبي".

ودعا الغانمي مديريات المرور الى "استثمار الوقت في إكمال معاملات المواطنين، كما على دوائر الأحوال المدنية العمل على إنجاز المعاملات خلال فترة تطبيق الإجراءات الصحية".

وأكد وزير الداخلية إلى "ضرورة تفعيل مذكرات القبض بدقة متناهية والأخبار الفوري لعمليات الوزارة لأي حدث في جميع قواطع المسؤولية".



لافتا إلى أهمية دعم وتفعيل مفاصل وزارة الداخلية المتمثلة بالشرطة المجتمعية وشؤون العشائر لإهميتها في المرحلة الراهنة".

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