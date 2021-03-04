رصد أول حالة من نوعها عالميًا.. إصابة “دائمة” بفيروس كورونا!

2021/03/04 | 15:20 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

ذكرت بوابة ” medRxiv” أن أطباء في الولايات المتحدة رصدوا أولى حالات إصابة “دائمة” بفيروس كورونا.

وتوصل باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا إلى أن آثار الفيروس استمرت في أجساد ثلاثة مرضى يعانون من سرطان الدم لأكثر من ستة أشهر.



ويدور الحديث عن شاب وطفل وطفلة في سن ما قبل المدرسة.

وشدد الخبراء على أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة “معرضون بشدة لعدوى فيروس كورونا”.

وخلص هؤلاء الأطباء إلى أن الوجود “الدائم” للفيروس في الجسم يزيد من احتمالية تعرضه للأجسام المضادة بسبب الطفرات الجديدة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت أعلنت في 11 مارس 2020 ، انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد ” كوفيد – 19″ جائحة عالمية.

وتقول إحصاءات منظمة الصحة العالمية إن ما يقرب من 104.8 مليون شخص اصيبوا بفيروس كورونا في العالم ، وتوفي حوالي 2.3 مليون شخص، فيما كانت الولايات المتحدة والهند والبرازيل والمملكة المتحدة أكثر عرضة للإصابات، وتأتي روسيا في هذه القائمة في المرتبة الخامسة.

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