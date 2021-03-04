تطبيق نظام

2021/03/04 | 15:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التخطيط اختيار وزارة

التربية لاختبار نظام الرقم الوظيفي

ومن ثم تطبيقه على باقي وزارات الدولة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة

الهنداوي في تصريحات صحفية، إن اللجنة

التي شكلت برئاسة وزي

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