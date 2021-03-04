النزاهة تضبط عقود اجهزة طبية مخالفة للضوابط

2021/03/04 | 15:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الخميس تنفيذها سبع عمليَّاتٍ أسفرت عن

ضبط أوليَّات عقود شراء أجهزةٍ طبيَّةٍ

مخالفةٍ للضوابط بصحة ميسان، مُبيّنةً

أنَّ العقود تصل مبالغها إلى( 5,348,800,000)

مليارا

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