روحاني: لا يمكن إضافة أي بند إلى الاتفاق النووي أو حذف أي شيء منه

2021/03/04 | 15:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لن

تكون هناك أي مفاوضات حول الاتفاق

النووي، ولا يمكن إضافة أي بند إلى

الاتفاق النووي أو حذف أي شيء منه، وعلى

واشنطن أن تعي ذلك.

وأضاف روحاني في تصريحات اليوم الخميس،

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