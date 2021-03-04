الغانمي يصدر توجيهات تخص تطبيق حظر التجوال الجزئي والشامل

2021/03/04 | 15:22 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدر وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الخميس، توجيهات تخص تطبيق حظر التجوال الوقائي الجزئي والكلي.وقال الغانمي في بيان، نقل خلاله تحيات وشكر وتقدير القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي للقطعات المنفذة لحظر التجوال الوقائي داخل العاصمة على جهودهم المبذولة في تطبيق إجراءات الحظر ومكافحة الجريمة بمختلف صورها.وشدد وزير الداخلية على “تطبيق مقررات وتعليمات خلية الأزمة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فيما يخص تطبيق حظر التجوال الوقائي الجزئي والكلي ، بحرص وامانه حفاظا على سلامة مواطنينا من هذا الوباء”.وأوضح الغانمي أن “الدوام الرسمي في الدوائر ذات الخدمة المدنية يكون بنسبة ٥٠ ٪ من دون أي اجتهادات وفي […]

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