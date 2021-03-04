2021/03/04 | 15:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | إغلاق مدرسة غربي السليمانية بعد تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | إغلاق مدرسة غربي السليمانية بعد تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | إغلاق مدرسة غربي السليمانية بعد تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).