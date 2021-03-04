الصحة: تسجيل24 وفاة و5043 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/03/04 | 15:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واصلت الحصيلة اليومية للوفيات والاصابات بفيروس كورونا في العراق، المحافظة على الأرقام المرتفعة التي سجلتها في الأيام القليلة الماضية.

وأظهر الموقف الوبائي الذي نشرته وزارة الصحة، تسجيل أربع وعشرين حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتسجيل خمسة آلاف وثلاث وأربعين إصابة جديدة، وهو ما يرفع مجمل عدد الوفيات الى ثلاثة عشر الفا وخمس مئة وسبع حالات، والعدد الكلي للإصابات الى سبع مئة وثلاثة عشر الفا وتسع مئة وأربع وتسعين إصابة، في حين تماثل ثلاثة الاف وثلاث مئة وتسعة وتسعون مصابا للشفاء، ليصل عدد المتعافين الى ست مئة وخمسين الفا وخمس عشرة حالة.

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