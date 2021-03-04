2021/03/04 | 15:24 - المصدر: عين العراق

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الخميس 4 مارس 2021 | 03:22 مساءً

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المدرب المساعد لأربيل: النادي لن يفرط في نقاط مواجهة القاسم

أكد المدرب المساعد لأربيل أسامة علي أن فريقه يستهدف النقاط الثلاث في مواجهة القاسم غدا مضيفا أن الوضع لا يتحمل أي تراخي لتأمين وضع الفريق بعيدا عن المناطق المهددة بالهبوط.



وقال علي في حديث صحفي، إن "الجهاز الفني حضر بشكل جيد للمباراة رغم أنهم عانوا من خضوع ملعب أربيل للصيانة وخوض مباراتهم في ملعب دهوك، وبالتالي إرهاق السفر سيكون حاضرا على عكس اللعب في فرانسو حريري".



وأضاف أن "أربيل الفريق الوحيد الذي لم يستثمر الانتقالات الشتوية كون تعاقدنا مع النادي تم وفترة الانتقالات على وشك أن تغلق ولم نتمكم من إضافة سوى لاعب محترف غاني واحد مع ذلك حاولنا ترتيب أوراق الفريق ونجري التصحيح من مباراة إلى أخرى".



وبين، أن "الفريق عازم على أن تكون مباراة الغد نقطة انطلاقة حقيقية لتغيير مسار الفريق في خارطة الترتيب والتقدم إلى الأمام وتأمين وضعه، منوها إلى أن الفريق متكمل الصفوف باستثناء غياب اللاعب اركان أمير بسبب عقوبة الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.



يشار إلى أن أربيل يحتل المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة وبنفس الرصيد من النقاط يحتل القاسم المركز السادس عشر.

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