رسميا.. قيود السفر تحرم ليفربول من اللعب على ملعبه بدوري الأبطال

2021/03/04 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ملعب مباراة ليفربول الإنجليزي ولايبزيج الألماني، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام في العاشر من آذار الجاري.

وكان من المقرر إقامة المباراة على ملعب أنفيلد رود في ليفربول، ولكن قيود السفر بسبب فيروس كورونا، بين ألمانيا وإنجلترا، نقلت اللقاء مجددا.

وحقق ليفربول في لقاء الذهاب الذي إقيم على ملعب "بوشكاش أرينا"، في العاصمة المجرية بودابست، الفوز على لايبزيج بهدفين دون مقابل.

وستقام مباراة الإياب في نفس ملعب مباراة الذهاب "بوشكاش أرينا" في بودابست العاصمة المجرية.

وأعلن يويفا في وقت سابق، أن مواجهة مانشستر سيتي ضد بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، ستقام على ملعب "الاتحاد" كما هو مُقرر.

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