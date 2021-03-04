وزير الداخلية يشدد على تطبيق حظر التجوال وفقاً لقرارات لجنة الصحة والسلامة

2021/03/04 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

شدد وزير الداخلية عثمان الغانمي، الخميس، على تطبيق حظر التجوال وفقاً لقرارات لجنة الصحة والسلامة.

وقالت الداخلية في بيان ان "الغانمي ينقل تحيات وشكر وتقدير القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي للقطعات المنفذة لحظر التجوال الوقائي داخل العاصمة على جهودهم المبذولة في تطبيق إجراءات الحظر ومكافحة الجريمة بمختلف صورها".

وشدد وزير الداخلية، وفقا للبيان، على "تطبيق مقررات وتعليمات خلية الأزمة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فيما يخص تطبيق حظر التجوال الوقائي الجزئي والكلي ، بحرص وامانه حفاظا على سلامة مواطنينا من هذا الوباء".

وقال الغانمي: "يكون الدوام الرسمي في الدوائر ذات الخدمة المدنية بنسبة ٥٠ ٪؜ من دون أي اجتهادات وفي الحظر التام تستمر دوائرنا الخدمية بدوامها الاعتيادي واستثمارها بتنظيم وترتيب العمل المكتبي".

وأكد وزير الداخلية على "مديريات المرور استثمار الوقت في إكمال معاملات المواطنين، كما على دوائر الأحوال المدنية العمل على إنجاز المعاملات خلال فترة تطبيق الإجراءات الصحية، وتفعيل مذكرات القبض بدقة متناهية والاخبار الفوري لعمليات الوزارة لأي حدث في جميع قواطع المسؤولية".

وشدد وزير الداخلية على "دعم وتفعيل مفاصل وزارة الداخلية المتمثلة بالشرطة المجتمعية وشؤون العشائر لإهميتها في المرحلة الراهنة".

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