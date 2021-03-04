2021/03/04 | 15:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، ان التصويت على موازنة العام الجاري لن تتم دون تضمينها تخصيصات مالية إضافية وكافية لمحافظة ذي قار والمحافظات الأشد فقرا.

وقال الكعبي خلال ترؤسه اجتماعا موسعا بشأن اوضاع محافظة ذي قار بحضور نواب المحافظة، وعدد من الوزراء، والامين العام لمجلس الوزراء، قال ان صندوق اعمار محافظة ذي قار مطلب اساسي مهم لن نتنازل عنه تحت اي ظرف، وسيعد خطوة اولى لمحافظات اخرى تعاني من نقص الخدمات والبنى التحتية، مضيفا ان الاجتماع لم يعقد لمطالب او اغراض سياسية كتغيير منصب محافظ او غير ذلك، بل لبحث سبل الاسراع بإنجاز المشاريع المتأخرة وحل المشاكل التي تعاني منها المحافظة، في حين أوعز الكعبي لنواب ذي قار بالتواصل العاجل مع مواطنيها والتنسيق مع الجهات التنفيذية لتحقيق المطالب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي: لن نصوت على الموازنة دون تخصيص مبالغ كافية لذي قار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي: لن نصوت على الموازنة دون تخصيص مبالغ كافية لذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).