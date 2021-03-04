م 2 / ف 4 : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 826 . - أحمد صبحى منصور

#أحمد_صبحى_منصور م 2 / ف 4 : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 826 .
قراءة في تاريخ السلوك للمقريزى / المقريزى شاهدا على العصر قال المقريزى عن سنة 826 :( شهر ربيع الآخر، أوله الأحد:1 ـ ( في ثانيه: عدى السلطان إلى بر الجيزة، وأقام بناحية وسيم في أمرائه ومماليكه يتنزه، ثم عاد ).
التاريخ يلاحق السلطان حتى وهو يتنزّه .
وهو نفس ما يقوم به إعلام المستبد الآن .
أخباره التافهة تحتل العناوين ، حتى ل ......
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