م 2 / ف 4 : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 826 . - أحمد صبحى منصور

2021/03/04 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور م 2 / ف 4 : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 826 .



قراءة في تاريخ السلوك للمقريزى / المقريزى شاهدا على العصر قال المقريزى عن سنة 826 :( شهر ربيع الآخر، أوله الأحد:1 ـ ( في ثانيه: عدى السلطان إلى بر الجيزة، وأقام بناحية وسيم في أمرائه ومماليكه يتنزه، ثم عاد ).



التاريخ يلاحق السلطان حتى وهو يتنزّه .



وهو نفس ما يقوم به إعلام المستبد الآن .



أخباره التافهة تحتل العناوين ، حتى ل ......





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