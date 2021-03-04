وزير الداخلية يشدد على تطبيق مقررات وتعليمات خلية الأزمة واللجنة العليا

2021/03/04 | 15:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر وزير الداخلية عثمان الغانمي، الخميس، توجيهات تخص تطبيق حظر التجوال الوقائي الجزئي والكلي.وقال الغانمي في بيان نقل خلاله تحيات وشكر وتقدير القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي للقطعات المنفذة لحظر التجوال الوقائي داخل العاصمة على جهودهم المبذولة في تطبيق إجراءات الحظر ومكافحة الجريمة بمختلف صورها.وشدد وزير الداخلية على تطبيق مقررات وتعليمات خلية الأزمة …

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