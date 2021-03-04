تحذيرات من تداعيات عزوف المواطنين عن التلقيح ضد كورونا في الانبار

2021/03/04 | 15:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مدير عام دائرة صحة محافظة الانبار خضير خلف شلال ، الخميس، من التداعيات الخطيرة الناجمة عن عزوف المواطنين عن التلقيحضد فيروس كورونا .وقال الشلال في تصريح صحفي ان ” الشائعات التي اطلقت عبر منصات التواصل الاجتماعي حول الاضرار الناجمة عن التلقيح ضد فيروس كرونا سبب الرعب بين صفوفالمواطنين في الانبار ، مبينا ان” …

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