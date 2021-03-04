2021/03/04 | 15:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أبرم مجلس الامناء في شبكة الاعلام العراقي ،اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مشترك مع الامن القومي في مقر الشبكة.وذكر المكتب الاعلامي لمجلس امناء شبكة الاعلام العراقي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “رئيس مجلس الامناء جعفر الونان استقبل مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي بحضور عضو مجلس الامناء علاء الحطاب”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعاون مشترك بين شبكة الاعلام والأمن القومي المركز الخبري الوطني.

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