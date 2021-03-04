فرنسيس والأصرار على زيارة العراق

2021/03/04 | 15:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعد سلوم أصرار قداسة البابا فرنسيس على زيارة العراق على الرغم من التهديدات الأمنية والصواريخ المنفلقة والتشويهات المتعمدة لصورة العراق، جدير بالتقدير.يعود جزء من أصراره، على ما اعتقد، الى انه عاش ظروفا شبيهة بما يحدث في بلادنا.فقد قضى (بيرغوليو: هذا كان أسمه) معظم حياته المهنية في الأرجنتين، وواجه وقتًا عصيبًا في تاريخ بلاده.

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