ارتفاع معدل انتحار النساء شرقي كوردستان

2021/03/04 | 15:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صادر عن منظمة حقوق الإنسان "هنكاو" (الخطوة)، أن أكثر من 100 امرأة أقدمن على الانتحار خلال العام الماضي في مناطق شرقي كوردستان ليرتفع معدل حالات الانتحار مقارنة بالسنة التي سبقتها.

وقالت المنظمة في تقريرها اليوم الخميس، إنه منذ آذار مارس العام 2020 ولغاية الشهر ذاته من العام 2021 انتحرت قرابة 108 من النساء انتحرن، وأن من مجموع هذه الحالات 28% أعمارهم أقل من 18 عاما ومن هذا المجموع ايضا 10 أعمارهن أقل من 15 عاما.

ووفقا للتقرير، فإن محافظة سنة سجلت أعلى معدل بـ 81 حالة انتحار بنسبة 75 بالمئة بسبب الخلافات العائلية، وخلال تلك المدة انتحرت ما لا يقل عن أربع نساء بسبب إجبارهن على الزواج من قبل أسرهن.

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