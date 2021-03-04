2021/03/04 | 15:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن القطاع الصحي في محافظة حلبجة الشهيدة، يوم الخميس، عن اجراء الاستعدادات لوصول لقاح فايروس كورونا، مشيرة الى انه من المرجح ان تصل اول وجبة من اللقاح الاسبوع المقبل.

وقال أكرم محمد مدير قطاع الوقاية الصحية في مديرية صحة حلبجة لـ PUKmedia، ان المحافظة اجرت الاستعدادات كافة لوصول لقاح فايروس كورونا، لافتا الى انه من المتوقع وصول اللقاح خلال الى حلبجة خلال الاسبوع المقبل.

واضاف: ان عدد من الكادر الصحي في المحافظة تلقوا دورات عدة في كيفية استخدام واعطاء اللقاح للمواطنين، مشيرا الى ان الاطباء والعاملين في القطاع الصحي سيكونوا اول من يتلقى جرع من اللقاحات وبعدها سيتم اعطاء اللقاحات الى المسنين والمواطنين الذي لديهم امراض مزمنة وباقي فئات المواطنين تباعا.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حلبجة تعلن موعد وصول الدفعة الاولى من لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حلبجة تعلن موعد وصول الدفعة الاولى من لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).