الجائحة طالت.. منظمة دولية تطلق صافرة الإنذار بشأن الأطفال

2021/03/04 | 15:36 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

منذ بداية جائحة كورونا عاش طفل واحد على الأقل من بين كل سبعة أطفال، أي 332 مليون طفل على مستوى الع...

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