بيان من العمليات المشتركة بخصوص استثناءات الحظر

2021/03/04 | 15:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

قررت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، تمديد منح استثناءات حظر التجوال الجزئي والكلي في العراق لغاية نهاية الأسبوع المقبل.

وقالت العمليات في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، “بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بمنح الاستثناءات للإعلاميين، تقرر اعتماد تمديد العمل بالباجات التعريفية الخاصة بالإعلاميين والتي جرى توزيعها الأسبوع الماضي لغاية يوم الخميس القادم الموافق الحادي عشر من شهر آذار الجاري.

وأضافت، أن “اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قد حددت الفئات المستثناة من إجراءات حظر التجول الوقائي الجزئي والكلي وهي ( القوات الأمنية والكوارد الصحية والإعلاميين والكوادر الخدمية والعجلات التي تحمل مواد غذائية وخضروات) وقد خولت اللجنة قيادة العمليات المشتركة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين .”

ودعت قيادة العمليات المشتركة “الجميع الى الالتزام التام بتوجيهات الجهات المختصة في إجراءات الصحة والسلامة والتعاون مع القوات الامنية المنفذة لإجراءات حظر التجوال الوقائي حفاظاً على سلامتهم”.

وبدأ العراق قبل نحو أسبوعين بفرض مزيد من القيود في البلاد للحد من تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا وخاصة مع تسجيل حالات بالسلالة الجديدة.



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