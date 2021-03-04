العمليات المشتركة تقرر تمديد العمل بالباجات الخاصة بالإعلاميين خلال أوقات الحظر

2021/03/04 | 15:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، تمديد العمل بالباجات التعريفية الخاصة بالإعلاميين، خلال اوقات الحظر.

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