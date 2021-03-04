القانونية النيابية تنهي قراءة ومناقشة مواد وبنود مشروع قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/04 | 15:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / انهت اللجنة القانونية في اجتماع عقدته برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة مشروع قانون المحكمة الاتحادية.واكد رئيس اللجنة القانونية / حسب بيان لاعلام المجلس / ضرورة حسم المناقشات بشأن مشروع القانون ليتسنى ادراجه على جدول اعمال جلسة مجلس النواب للتصويت عليه.واشار الى اهمية القانون كون المحكمة الاتحادية هي المعنية بالتصديق على نتائج الانتخابات النيابية المقبلة .وانهت اللجنة قراءة ومناقشة مواد وبنود مشروع قانون المحكمة الاتحادية .وعن المواد الخلافية ارتأت اللجنة عرضها على مجلس النواب لتكون له الكلمة الفصل بشأنها./انتهى3

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