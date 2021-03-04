طوكيو تميل لمنع الجماهير الاجنبية من حضور الاولمبياد

2021/03/04 | 15:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت وسائل إعلام يابانية، اليوم الخميس، أن منظمي أولمبياد طوكيو 2020، يميلون إلى منع حضور الجماهير الأجنبية في الألعاب المرتقبة الصيف المقبل، جراء وباء كورونا.وأشارت صحيفة /يوميوري/، إلى أن : الحكومة اليابانية، ومدينة طوكيو، واللجنة المنظمة للأولمبياد، تؤيد إقامة الحدث الرياضي الضخم المرتقب بين 23 تموز و8 أب المقبلين، بحضور جمهور محلي فقط.ويخشى المسؤولون من أن يعرض تدفق الزوار الأجانب، الجمهور الياباني المتردد حيال إقامة الألعاب، للخطر.وأوضحت الصحيفة انه : مع استمرار انتشار فيروس كورونا في جميع البلدان، اعلن المسؤولون أن السماح للزوار الأجانب بالحضور على نطاق واسع، لن يؤدي إلا إلى إثارة قلق اليابانيين.وكانت الرئيسة الجديدة للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، سيكو هاشيموتو، أعلنت أمس الأربعاء، أن اللجنة ستتخذ قبل نهاية شهر اذار الحالي، قرارها حيال حضور الجماهير الأجنبية للحدث، وستقرر عدد الحضور في كل مسابقة بحلول نيسان المقبل.وتخضع طوكيو حاليا لحالة طوارئ، وتقتصر الأحداث الرياضية على حضور 5 آلاف شخص فقط في المدرجات، ويستمر هذا الإجراء حتى السابع من اذار الحالي، لكن يرتقب تجديده أسبوعين آخرين، بحسب وسائل إعلام يابانية عدة./انتهى3

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