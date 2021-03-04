شاهد: عمليات عسكرية ثأر الشهداء من 6 محاور في كركوك

2021/03/04 | 15:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت المرحلة الاولى من عملياتِ ثأر الشهداء من ستة محاورَ في مناطق جنوب غرب كركوك وشمال شرق صلاح الدين في العراق لملاحقة فلول جماعة داعش الوهابية و...

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