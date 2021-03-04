السعودية تتقدم 10 مراكز وتحقق المركز السابع في مؤشر حالة ريادة الأعمال

2021/03/04 | 15:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، تَقَدّم المملكة 10 مراكز في مؤشر حالة ريادة الأعمال لتصل إلى المركز السابع في 2020 بعد أن كانت في المركز 17 في 2019 وذلك وفقا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2021 الذي تعده كلية بابسون العالمية بالتعاون مع كلية لندن للأعمال.

ويعتمد مؤشر حالة ريادة الأعمال بشكل أساسي على قياس معدل نتائج الدول في 12 عامل ضمن إطار منظومة ريادة الأعمال وهي : البيئة المالية المتعلقة بريادة الأعمال أولويات ودعم التشريعات الحكومية والبيروقراطية والضرائب في التشريعات الحكومية والبرامج الريادية الحكومية وريادة الأعمال في المراحل الدراسية.

وتتضمن هذه العوامل ريادة الأعمال في مراحل التعليم العالي ونقل البحوث والتطوير والوصول للبنية التحتية التجارية وديناميكية السوق المحلي وعقبات دخول السوق المحلي والبنية التحتية العامة والحصول على الخدمات والثقافة ودعم المجتمع.

وكانت المملكة حققت المراتب الأولى في مؤشرات تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2020 حيث جاءت في المركز الأول بمؤشر “معرفة شخص بدأ مشروع جديد” الذي يدل على الإيجابية في بيئة الأعمال والرغبة في العمل التجاري، فيما حصلت على المركز الثاني في مؤشر “امتلاك المعرفة والمهارات للبدء في الأعمال” الذي يدل على التأثير الإيجابي للبرامج الداعمة على بناء مهارات الشباب والشابات التي تؤهلهم للبدء بأعمالهم الريادية.

الجدير بالذكر أن “منشآت” تعمل بشكل دؤوب على توفير جميع الاحتياجات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال لإيجاد بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار عبر تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال المساندة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرته التنافسية وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال الطموحين لتحقيق زيادة في معدلات تأسيس الشركات الجديدة.

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