الوكالة الذرية تعتزم عقد اجتماع “تقني” مع إيران أوائل أبريل

2021/03/04 | 15:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الخميس، إن الوكالة تعتزم بدء حوار “تقني” مع إيران بهدف دفع عملية الحصول على تفسيرات لأمور عالقة مثل جزيئات اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع قديمة غير معلنة.

وأضاف غروسي في مؤتمر صحفي “أستهدف الحصول على فهم أوضح بكثير لهذه القضية بحلول الصيف أو قبل ذلك”، مردفاً أن أول اجتماع سيكون في إيران أوائل أبريل نيسان وأنه يأمل أن يعود لمجلس محافظي الوكالة لإبلاغه بالتطورات بحلول يونيو (حزيران).

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