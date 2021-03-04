نائب رئيس البرلمان العراقي يحدد شرطاً لإقرار موازنة 2021

2021/03/04 | 15:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً بشأن أوضاع محافظة ذي قار، بحضور نواب المحافظة ووزراء المالية والتخطيط والكهرباء والصحة والنفط والزراعة والإعمار والبلديات والعمل والأمين العام لمجلس …

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