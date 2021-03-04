القانونية النيابية تنهي مناقشة قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/04 | 15:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، الخميس (4 آذار 2021)، الانتهاء من مناقشة قانون المحكمة الاتحادية، والذي من المقرر أن يصوت عليه في جلسة اليوم.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اللجنة القانونية عقدت اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور اعضائها لمناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية".

وأضافت، انه "في مستهل الاجتماع اكد رئيس اللجنة القانونية على ضرورة حسم المناقشات بشأن مشروع القانون ليتسنى ادراجه على جدول اعمال جلسة مجلس النواب للتصويت عليه"، مشيراً الى "اهمية القانون كون المحكمة الاتحادية هي المعنية بالتصديق على نتائج الانتخابات النيابية المقبلة .

وتابع البيان، ان "اللجنة أنهت قراءة ومناقشة مواد وبنود مشروع قانون المحكمة الاتحادية"، مبينة أن "ابخصوص لمواد الخلافية فرتأت اللجنة عرضها على مجلس النواب ليكون له الكلمة الفصل بشأنها".

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