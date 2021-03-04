2021/03/04 | 15:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حقق فريق الكرخ بكرة القدم اليوم الخميس (4 آذار 2021) الفوز على الديوانية 2 - 1، في لقاء جرى على ملعب الساحر احمد راضي ضمن منافسات إفتتاح الجولة (22) بدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن الكرخ اندفع منذ البداية في ساحة لعب الديوانية وشكل ضغطاً على دفاعاته ليثمر عن ركلة جزاء مبكرة سجل منها المحترف سلمون هدف التقدم عند الدقيقة الثالثة من اللقاء، وحاول الديوانية البحث عن التعادل بالتسديد من مسافات بعيدة، لكن الهجوم الكرخي كان أكثر فعالية لتأتي الدقيقة 40 وهدف الكرخ الثاني جاء من زاوية وصلت ليوسف فوزي سددها بالرأس جميلة هزت شباك الديوانية ، لينتهي الشوط الاول كرخيا 2 – صفر.

وأضاف: في الشوط الثاني تراجع الكرخ الى المناطق الخلفية، فيما زاد الديوانية من ضغطه ليعلن عن هدف تقليص الفارق في الدقيقة 65، وكانت للديوانية محاولات للتعديل الا ان نتيجة الـ 2- 1، استمرت حتى نهاية اللقاء.

وتختتم الجولة (22) يوم غد الجمعة بإجراء سبعة لقاءات في بغداد والمحافظات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثنائية كرخية تهز شباك الديوانية بدوري الكرة الممتاز) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثنائية كرخية تهز شباك الديوانية بدوري الكرة الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).