بابا الفاتيكان يغرد بشأن زيارته إلى العراق يوم غد

2021/03/04 | 15:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادنشر البابا فرنسيس، اليوم الخميس (4 آذار 2021)، تغريدة حول زيارته المرتقبة إلى العراق.وكتب البابا في تغريدته، على حسابه الرسمي في ’’تويتر’’، "غدا سأتوجّه إلى العراق في رحلة حج لمدة ثلاثة أيام".وتابع "لقد كنت أرغب منذ فترة طويلة في لقاء هذا الشعب الذين عانى كثيرًا، أسألكم أن ترافقوا هذه الزيارة الرسولية بالصلاة لكي تتم بأفضل طريقة ممكنة وتحمل الثمار المرجوة".

يتبع..

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