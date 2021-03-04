في العلا خلال ابريل .. المملكة تستضيف سلسلة السباقات العالمية “إكستريم إي”

2021/03/04 | 16:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعد محافظة العلا لانطلاق أول سباق من السلسلة العالمية إكستريم إي في الثالث والرابع من شهر أبريل القادم وذلك بتنظيمٍ من وزارة الرياضة وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة الذي يعد أحد أهداف رؤية المملكة 2030 بالإضافة لسلسة الفعاليات والمناسبات الرياضية التي تستضيفها المملكة منذ مطلع 2018 في مختلف الألعاب والرياضات.

ويشارك في السباق 10 فرق تضم نخبة السائقين المحترفين من مختلف بلدان العالم ويعد السباق الأول من بين خمسة سباقات ستقام في كل من السعودية والسنغال “مايو” وجرينلاند “أغسطس” والبرازيل “أكتوبر” والأرجنتين “ديسمبر”.



وتعد “إكستريم إي” سلسلة سباقات جديدة تتنافس بها سيارات الدفع الرباعي الكهربائية في وجهات تأثرت بالتغيرات المناخية حول العالم وتشجع على الاعتماد على المركبات الكهربائية سعيًا إلى مستقبل أفضل لكوكب الأرض.

وبهذه المناسبة قال الأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة “تحظى رياضة المحركات بشغف كبير في المملكة في استضافة أشهر الراليات والسباقات في العالم بعد داكار والفورمولا إي بالإضافة إلى سباق الفورمولا 1 والآن سعدنا باختيار إكستريم إي لمحافظة العلا لاستضافة سباقها الأول في شهر أبريل، ونتطلّع إلى نجاح جديد يوازي نجاح المملكة في الاستضافات السابقة”.

وأضاف “رغم التحديات والصعوبات جراء الجائحة العالمية وبتوفيق من الله ثم بدعم قيادة خادم الحرمين الشريفين واهتمام ومتابعة ولي العهد تحققت الاستضافة وتم تذليل كافة الصعاب وضمان استمرار استضافة أهم وأبرز الفعاليات الرياضية العالمية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 مع تطبيقنا لأعلى المعايير الصحيّة العالمية والتواصل الدائم مع الاتحادات العالمية والشركات المنظمة لنقدم للعالم كما اعتدنا صورة جميلة تعكس مكانة المملكة”.

وقال الأمير خالد بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية “مرت 3 أشهر فقط من 2021 ولكنه بالفعل عام ضخم على الصعيد الرياضي بالأخص لرياضة السيارات في المملكة لقد أقمنا رالي داكار للعام الثاني في يناير وثالث سباق لفورمولا إي في فبراير الماضي والآن حان الوقت لنجمع بين ما يجعل هذين الحدثين في غاية التميز : الجمال الصحراوي الذي لا مثيل له والطاقة النظيفة في استضافة سباق إكستريم إي الأول على الإطلاق مترقبين الارتقاء إلى التحدِ ونفخر ببداية هذا الفصل الجديد في محافظة العُلا”.

يذكر أن سباق “إكستريم إي” لا يقتصر على السباقات القصيرة، ويهدف إلى تسليط الضوء على الظروف المناخية التي تؤثر على الجميع في مختلف أنحاء العالم إذ سينطلق سباق ديزرت إكس في العلا يوم السبت 3 أبريل، يليه السباق النهائي في اليوم التالي ولن يكون هناك حضور جماهيري في سباق إكستريم إي نظرا لظروف الجائحة وسيتم عرض السباق بشكل مباشر على موقع إكستريم إي الإلكتروني.

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