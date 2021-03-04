محلل سياسي: زيارة البابا الى العراق تؤسس لحوار تصالح الأديان

2021/03/04 | 16:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محلل ومراقب في الشأن السياسي، ان زيارة البابا فرنسيس الى العراق من حيث التقييم هي نقلة نوعية بالنسبة للعراق في بعدها السياسي والديني، مشبرا الى انها ستؤسس الى حوار جديد تتصالح فيه الاديان.

ومن المقرر ان يصل البابا فرنسيس الى العراق يوم غد الجمعة الموافق 2021/3/5، في زيارة تأريخية، تعد الأولى منذ أن ترأس الكنيسة الكاثوليكية في آذار 2013، والتي ستستغرق 4 أيام يزور خلالها 5 مواقع منها بغداد وأربيل والموصل، كما سيلتقي خلالها كبار المسؤولين والمرجع الأعلى السيد علي السيستاني بمدينة النجف الأشرف لتوقيع وثيقة سلام.

وقال الدكتور أحمد الشريفي المراقب في الشأن السياسي خلال حديث خاص لـ PUKmedia، يوم الخميس، ان زيارة البابا فرنسيس الى العراق من حيث التقييم هي نقلة نوعية بالنسبة للعراق في بعدها السياسي والديني لانها ستؤسس الى حوار جديد تتصالح فيه الاديان لاسيما في العراق، بلد ابراهيم الخليل (عليه السلام).

وأضاف: اننا اليوم امام معادلة ستغير من معادلة التوزان بالنسبة للعراق اقليميا ودولياً، وهذه جاءت متكاملة مع الاتفاق الذي ابرم في دبي وهو اتفاق محبة وسلام بين البابا فرنسيس وشيخ الازهر، مبينا اانا نقف امام استحضار للمرجعيات المعتدلة من اجل رسم ملامح جديدة في المنطقة تقوم على اساس المودة والمحبة والتسامح بعيدا عن العنف والتطرف، مؤكدا على، انه وعلى الرغم من تصنيف الزيارة بالتاريخية، الا انه يجب ان نستثمرها الاستثمار الأمثل سياسياً، لانها ستغير من مسار الاحداث في العراق في قادم الأيام وتجعلنا أكثر انفتاحاً على محيطنا الاقليمي والدولي، على حد تعبيره.

واشار الشريفي الى، ان ما يتعلق بالديانات، فان زيارة البابا فرنسيس ستؤسس الى التقاء الديانات الثلاث الرئيسة في العراق، الاسلام، المسيحية واليهودية، مبينا انها تمثل معادلة مهمة جداً ستمثل طريق جديد للمسار الانساني في عموم العالم وفي منطقة الشرق الأوسط بالتحديد.

ولفت المراقب في الشأن السياسي، الى ان هذه الفعاليات تشكل مؤثرا مباشرا في تحفيز الوعي لدى الرأي العام العراقي وتضع كل فرد في البلاد أمام استحقاق، وتضع المواطن أمام القيمة الاعتبارية الاقليمية والدولية للبلد، مضيفا، فعليه، ان تنتج منتظم سياسي يتناسب وهذا الدور المرسوم الى العراق في حاضره ومستقبله.

ونوه الشريفي، الى ان هذه المحفزات في الوعي ستجعل العراقيين يحسنون من ادائهم في الانتخابات المقبلة والابتعاد عن الانفعالات العاطفية الى القرارات والخيارات العقلانية، معربا عن تقديره، ان المرحلة القادمة ستشهد تغييرا جذريا وشاملا للنموذج السياسي في العراق بما يتناسب واستحقاقات المرحلة القادمة، حسب وصفه.

PUKmedia هاميار علي

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