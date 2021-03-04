مدرب اربيل: لن نفرط بنقاط مواجهة القاسم

2021/03/04 | 16:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أكد المدرب المساعد لكرة اربيل أسامة علي أن فريقه يستهدف النقاط الثلاث من مواجهة القاسم والوضع لا يتحمل أي تلكأ لتأمين وضف الفريق بعيد عن المناطق المهددة بالهبوط.وقال علي للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ أن الجهاز الفني حضر بشكل جيد للمباراة رغم أننا عانينا من خضوع ملعب اربيل للصيانة وخوض مباراتنا في ملعب دهوك، وبالتالي ارهاق السفر سيكون حاضر على عكس اللعب في فرانسو حريري لكن الأمر لن يؤثر على طموحاتنا في تحقيق النقاط الثلاث.وأشار إلى أن اربيل الفريق الوحيد الذي لم يستثمر الانتقالات الشتوية كون تعاقدنا مع النادي اتى وفترة الانتقالات على وشك أن تغلق ولم نتمكم من إضافة سوى لاعب محترف غاني واحد مع ذلك حاولنا ترتيب أوراق الفريق ونجري التصحيح من مباراة إلى اخرى.وبين أن الفريق عازم على أن تكون مباراة الغد نقطة انطلاقة حقيقية لتغيير مسار الفريق في خارطة الترتيب والتقدم إلى الأمام وتأمين وضع الفريق، منوها أن الفريق متكمل الصفوف باستثناء غياب اللاعب اركان أمير بسبب عقوبة الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.يشار إلى أن اربيل يحتل المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة وبنفس الرصيد من النقاط يحتل القاسم المركز السادس عشر./انتهى

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