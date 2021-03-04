الكرخ يلحق الهزيمة بالديوانية

2021/03/04 | 16:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ حقق فريق الكرخ فوزا مهما على ضيفه الديوانية بهدفين مقابل هدف واحد التي أقيمت مساء اليوم في ملعب الساحر احمد راضي ضمن افتتاح الجولة 22 من الدوري الممتاز.وافتتح الكرخ النتيجة سريعا عبر المحترف النيجيري سلمون من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من المباراة، وواصل الكرخ أفضليته وتمكن من مضاعفة النتيجة برأسية للاعب يوسف فوزي في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول بتقدم الكرخ بثنائية دون رد.وفي الشوط الثاني ضغط الديوانية وكاد أن يسجل المحترف الارجنتيني ماكسي رولان لولا أن كرته ردتها العارضة وتمكن البديل نهاد محمد من تقليص النتيجة برأسية في الدقيقة 67 لكن لاعبو الكرخ حافظوا على تقدمهم حتى النهاية لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف واحد.ورفع الكرخ رصيده إلى النقطة 27 في المركز التاسع فيما تجمد رصيد الديوانية عند النقطة 24 في المركز الثاني عشر./انتهى

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